Am Montagabend erreichte der Nikolaus in seinem Boot die Meppener Emsbrücke und zog in einer geschmückten Kutsche durch die Stadt. Foto: Lars Schröer up-down up-down Mehr als 800 Schaulustige Nikolaus legt mit dem Schiff in Meppen an: 1500 Tüten für Kinder Von Jana Probst | 05.12.2022, 19:00 Uhr

In diesem Jahr wurden die Kinder in Meppen nicht enttäuscht: Am späten Montagnachmittag legte der Nikolaus mit seinem Gefolge am Bootsanleger Amisia an der Emsbrücke an. Trotz des Nieselregens waren zahlreiche Schaulustige gekommen.