„Ein Pathologe der DWHC (Veterinärmedizinische Fakultät der Universität Utrecht) hat vor einigen Wochen eine Probe an den Zähnen des Wolfes genommen. Foto: Jelle Boontje / Universität Utrecht

In Niedersachsen verschärft sich nach dem Tod von mehr als 50 Schafen im Kreis Stade die Wolfsdebatte. Und auch in der dem Emsland benachbarten niederländischen Provinz Drenthe steigen die Schäden durch Wolfsrisse an Nutztieren deutlich an. Nach einem Zwischenfall mit einem Schäfer ändert sich dort die Einstellung zum Umgang mit dem aus Deutschland eingewanderten Raubtier.