Die niederländische Polizei stoppte diesen Transporter mit Diebesgut in Deutschland an der Anschlussstelle Meppen-Nord. Foto: NWM-TV up-down up-down Wilde Verfolgungsfahrt Niederländische Polizei stoppt Fahrzeug mit Diebesgut bei Meppen Von Wilfried Roggendorf | 05.07.2023, 09:14 Uhr

Eine in den Niederlanden begonnene Verfolgungsfahrt eines Transporters mit Diebesgut ist am an der Autobahnauffahrt Meppen-Nord geendet. Dort konnte die niederländische Polizei das Fahrzeug stoppen.