Einst Gewerbe- und Industriegebiet, bald Raum für städtisches Wohnen: Die Bereich an der Meppener Riedemannstraße, hier auf einem Archivbild von Ende 2020. Foto: Tobias Böckermann up-down up-down Konzept für 18 Hektar in der Stadt Flusswärme für Wohngebiet in der Meppener Riedemannstraße? Von Tobias Böckermann | 08.12.2022, 07:56 Uhr

Meppen bekommt an der Riedemannstraße ein neues großes Wohnbaugebiet. Die Politik will Klimaschutz und sozialen Wohnungsbau an der Hase.