Die 18 Jahre alte Marie (Name geändert) erzählt erstaunlich offen über ihre psychosomatischen Krankheiten und ihr Leben, aber auch ihre neuen Perspektiven. Ihr Ziel ist ein „gutes und eigenständiges Leben“.

Marie ist vor ihrer Krankheit eine gute Schülerin. Sie besucht ein Gymnasium. „Meine Lieblingsfächer waren Kunst und Englisch.“ Mit zwölf Jahren geht das junge Mädchen immer seltener zur Schule. Außer ihrer allgemeinen Antriebslosigkeit, nennt sie „Mobbing“ als Grund. Sie verlässt schließlich wochenlang nicht mehr ihr Zimmer. Auch ein Wohnort- und Schulwechsel bringt keine Besserung. So hofft die Familie, dass Marie in einer psychosomatischen Fachklinik Hilfe findet. „Dort war ich zwei Monate.“

Es folgt der Besuch eines Internats. Marie geht es trotzdem immer schlechter. Vor etwa einem Jahr eskaliert die Situation. „Ich habe versucht, mich umzubringen.“ Der Suizidversuch scheitert. Sie kommt in die geschlossene Abteilung der Kinder- und Jugendpsychiatrie nach Aschendorf, wechselt später in die offene Abteilung. Fünf Monate war sie in der Klinik im nördlichen Emsland.

Neues Zuhause im A + W Bildungszentrum in Sögel

Danach ging es im Juni 2023 über einen zweiwöchigen Zwischenstopp „zuhause“ in eine Wohngruppe für Jugendliche im A + W Bildungszentrum nach Sögel. Das Angebot „Fit fürs Leben“ bietet Jugendlichen die Möglichkeit, in Wohnappartements wieder Fuß zu fassen und zugleich erste Angebote zur beruflichen Orientierung in der Jugendwerkstatt von A+W zu nutzen.

Seit vier Monaten lebt Marie dort. „Anfangs war das komisch. Jetzt ist es aber ganz gut.“ Auch wenn sie lieber bei ihrer Familie wohnen würde, merkt sie, dass ihr das neue Umfeld hilft.

Maßgeblichen Anteil daran hat Diane Wester. Die 48-Jährige gelernte Krankenschwester arbeitet seit 15 Jahren bei der Einrichtung Menschen Domizil GmbH in der psychiatrischen häuslichen Krankenpflege in Meppen. Sie begleitet die junge Frau in ihrem gewohnten Umfeld. Bis zu 14 Stunden pro Woche kann Wester sie professionell und psychiatrisch in ihrer persönlichen Lebenslage begleiten. Dadurch findet eine psychische Stabilisierung zu Hause statt.

Marie selbst spricht offen über ihr komplexes Krankheitsbild: „Ich leide unter Depressionen mit Angststörungen und einer posttraumatischen Belastungsstörung.“ Hinzu komme die Entwicklung einer Borderline-Persönlichkeitsstörung.

Mehr Informationen: Krankheitsbild „Borderline“ größer als Größer als Zeichen Bei der Borderline-Störung handelt es sich um eine Persönlichkeitsstörung, die durch Impulsivität und Instabilität von Emotionen und Stimmung, der Identität sowie zwischenmenschlichen Beziehungen charakterisiert ist. Es handelt sich um ein schwerwiegendes psychiatrisches Krankheitsbild, das auch als emotional instabile Persönlichkeitsstörung des Borderline-Typs bezeichnet wird.

Auch um mit den speziellen Krankheitsbildern von Kindern und Jugendlichen besser umgehen zu können, hat die Bezugsmitarbeiterin Diane Wester eine spezielle Fortbildung im Ammerländer Ausbildungszentrum in Westerstede besucht.

„Wir wollten neben den Erwachsenen, auch die psychiatrische Versorgung speziell von Kindern und Jugendlichen anbieten. Bislang gab es das nicht“, sagt Christoph Lenger, der im nördlichen und mittleren Emsland die psychiatrisch häusliche Krankenpflege leitet. Dabei sei es wichtig, das ganze Familienumfeld sowie die Schulen oder Ausbildungsstätten im Blick zu haben.

Seit vier Monaten ist Diane Wester jetzt die Bezugsbetreuerin von Marie. Auch wenn die 48-Jährige durchaus fordernd ist, sagt Marie: „Sie hilft mir.“ Vorbei die Zeit, in der Marie alles auf andere abwälzen konnte, um nicht mit der Außenwelt in Kontakt treten zu müssen. „Mit starken Schubsern“ sorgt ihre Begleiterin dafür, dass die 18-Jährige selbstständiger und offener wird. „Hierzu gehört es, allein zum Arzt zu gehen oder andere Besorgungen zu erledigen“, sagt Diane Wester.

Neue Begleiterin findet Zugang zur 18-jährigen

Aber auch das Aufräumen der eigenen Wohnung wird eingefordert. Dabei war der persönliche Zugang zu Marie nicht immer einfach: „Ich hatte schon einmal eine Familienhilfe, die hat mir gar nicht geholfen“, so Marie. Sie hatte immer das Gefühl, dass man sie nicht ernst nimmt.

Jetzt startet die junge, künstlerisch begabte Frau ein zweites Praktikum in der Tischlerei. „Ich würde nach meiner Zeit in Sögel aber gerne einmal ein Praktikum bei einem Friseursalon probieren.“ Auch der Beruf des Visagistin steht auf ihrer Wunschliste.

Ihre Begleiterin ist voll des Lobes: „Sie ist eine tolle Patientin, mit der ich gut arbeiten kann.“ Immer seltener sei Marie „müde und antriebslos“. Dies verdankte Marie nach eigenen Angaben besonders Diane Wester, aber auch einer Kinder- und Jugendtherapeutin sowie einer Ergotherapeutin, bei denen sie jeweils in Behandlung ist.

Diane Wester wird ihr bald „keine Hilfe zur Selbsthilfe“ mehr geben können. „Ich würde sie gerne weiter unterstützen, aber die psychiatrisch häusliche Krankenpflege läuft nach vier Monaten automatisch aus“, sagt Diane Wester. Sie hofft jetzt, dass die Krankenkasse diese Maßnahme noch mindestens für vier Wochen verlängert.

Darüber entscheidet letztlich die Krankenkasse beziehungsweise der Medizinische Dienst. Dabei hatte der behandelnde psychiatrische Facharzt eine zeitliche Verlängerung verordnet. Damit würde sich laut Marion Mensen, Geschäftsführerin von Menschen Domizil, die Chance für Marie weiter erhöhen, einmal ein „komplett eigenständiges Leben“ führen zu können.

Anmerkung der Redaktion: Bitte holen Sie sich rechtzeitig Hilfe, wenn Sie Suizidgedanken plagen, und kontaktieren Sie die Telefonseelsorge. Dort wird Ihnen kostenlose Hilfe angeboten. Hier geht es zu der Homepage der Telefonseelsorge. Unter der Telefonnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222 können Sie dort auch kostenlos anrufen. Eine Übersicht über weitere Beratungsstellen gibt es auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.