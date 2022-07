Der Kreistag votierte einstimmig für die Mitgliedschaft, weil nach Darstellung der Kreisverwaltung damit zu rechnen ist, dass sich viele Abiturienten aus dem Emsland auf den Studienplatz in Oldenburg bewerben werden. Eine Mitgliedschaft in dem Verein könnte während des Studiums den Kontakt zu den jungen Leuten aus der Region erleichtern mit dem Ziel, sie später für eine ärztliche Tätigkeit im Emsland zu gewinnen. Auch niedergelassene Ärzte im Emsland könnten von den Vorteilen einer Mitgliedschaft des Landkreises im Förderverein profitieren, so die Kreisverwaltung, indem sie sich als Lehrpraxen für die Studierenden zur Verfügung stellen.

Für die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen erklärte Michael Fuest, dass die Grünen den Vereinsbeitritt ausdrücklich begrüßen würden. Vor dem Hintergrund einer nicht gesicherten ärztlichen Versorgung im ländlichen Bereich sei es wichtig, über solche Mitgliedschaften mit Einfluss zu nehmen.

Es sei ein richtiger Schritt, sagte der stellvertretende Landrat Heinz Rolfes. Es sei wichtig, einen Fuß in die Tür zu bekommen und so früh wie möglich Kontakte zu den angehenden Medizinern zu knüpfen. Der Kreis könne dies übrigens mit großem Selbstbewusstsein tun. 90 Prozent aller medizinischen Leistungen könnten im Emsland erbracht werden.