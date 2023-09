Seit dem Wochenende wirbt ein Plakat im Schaufenster des Ladenlokals Markt 10 dafür, dass Jeans Fritz dort am Donnerstag, 21. September, eine Filiale eröffnet. Eine Sprecherin des Unternehmens mit Sitz in Hüllhorst in der Nähe von Bielefeld bestätigte am Montag auf Anfrage, dass Jeans Fritz bald in der Nähe des historischen Meppener Rathauses zu finden sein wird. „In dem Geschäft wird seit Montag kräftig gewerkelt, wir sind optimistisch, den Umbau innerhalb von drei Wochen hinzubekommen“, sagte die Sprecherin.

Damit macht Jeans Fritz die Ankündigung von Ende Mai wahr. Damals hatte die Sprecherin im Zuge der Schließung der MEP-Filiale, die es in der Einkaufspassage seit 2013 gab, mitgeteilt: „Eine Wiedereröffnung einer neuen Fläche in Meppen ist für den Herbst geplant.“ Am 21. September ist bekanntlich Herbstanfang.

Herrenausstatter Theo Dreier will neue Filiale in Meppen eröffnen

Bis zum vergangenen Samstag wurde in dem etwa 220 Quadratmeter großen Ladenlokal am Markt ebenfalls Mode verkauft. Seit 1993 befand sich darin nämlich eine Filiale des Herrenausstatters Theo Dreier. Das Unternehmen wird in Kürze in Meppen eine neue Filiale eröffnen, will sich zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht zu Details äußern, teilte eine Sprecherin auf Nachfrage mit. Theo Dreier ist auch in Lingen und Rheine vertreten.