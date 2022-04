Am Markt in Meppen hat ein „Pistole Hardcore-Shop“ eröffnet. Dort gibt es unter anderem ausgewählte Spirituosen. FOTO: Gonzales-Tepper Master Cut-Chapter Pistole Hardcore Food Neuer Feinkost-Laden am Markt in Meppen eröffnet Von Daniel Gonzalez-Tepper | 11.04.2022, 11:22 Uhr

Am Markt in Meppen hat neben „Tolle Tunke“ ein kleines Geschäft eröffnet, in dem es Produkte des Online-Händlers Pistole Hardcore gibt. Spirituosen und Spezialbiere werden dort ebenfalls angeboten.