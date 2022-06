Vor den Gästen erläuterte Architekt Heinz Rolfes anhand der Planunterlagen die Maßnahmen, die in und an dem vor 37 Jahren errichteten Gebäude vorgesehenen sind. Dass saniert und umgestaltet werden müsse, stehe nicht in Zweifel, betonte Propst Dietmar Blank. Das Haus, in dem die Katholische öffentliche Bücherei (KÖB) und Räume für die kirchliche Gemeindearbeit untergebracht sind, entspreche in keiner Weise mehr den heutigen Anforderungen an eine komplexe Nutzungsstruktur.