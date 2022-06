Der 1963 gegründete Verband hatte 2006 eine Qualitätsoffensive gestartet, bei der die Parks mit der höchsten Qualität ausgezeichnet werden, und das Siegel für fünf Jahre bis zur nächsten Überprüfung behalten dürfen. 66 von 96 haben sich in diesem Jahr an der Prüfung beteiligt. Der vor fünf Jahren gegründete deutsch-niederländische Naturpark Moor war zum ersten Mal dabei und ist gleich im oberen Drittel des Rankings gelandet, staunte Porzelt. Den Jahresbericht und das Ergebnis der der Prüfung kommentierte sie: „Klasse, was Sie in diesen wenigen Jahren bewerkstelligen konnten.“