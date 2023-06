Die neue Schule samt Kita in Meppen-Esterfeld steht kurz vor der Fertigstellung. Foto: Stadt Meppen up-down up-down Drei Vorschläge zur Auswahl Name von neuer Kita und Grundschule in Meppen stehen fest Von Tobias Böckermann | 14.06.2023, 17:24 Uhr

Die neue Grundschule und Kita in Meppen-Esterfeld wird in wenigen Wochen ihren Betrieb aufnehmen. Jetzt steht der Name des 13 Millionen Euro teuren Neubaus fest. Zur Auswahl stand auch eine alte Sage und ein Tierfilmer.