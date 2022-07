Sind die Schweine vital und neugierig? Ist der Futterautomat richtig dosiert? All das überprüft Michael Ruping im Praxisteil Tier. FOTO: Daniela Lemke up-down up-down Nachwuchs beweist Geschick „Mit Leib und Seele Landwirt“ 18.07.2013, 16:15 Uhr

Wer Landwirt werden will, muss sich sowohl in der Theorie als auch in der Praxis bestens auskennen. Nach dem schriftlichen Teil folgten nun im Emsland die betrieblichen Abschlussprüfungen. So stellten zehn junge Männer auf dem Hof von Franz Uhlenberg in Langen ihr Können im Umgang mit Pflanzen, Maschinen und Tieren unter Beweis.