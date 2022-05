Mit ihren Kindern flüchtete Heba Shukair 2015 aus Syrien. Nur fünf Jahre später kann sie fast fließend Deutsch und hat ihre Ausbildung zur Krankenschwester in Meppen als eine der besten ihrer Klasse bestanden. FOTO: Jana Probst Flucht, Pandemie, Sprachbarriere So schaffte Heba Shukair ihre Pflege-Ausbildung in Meppen als eine der Besten Von Jana Probst | 17.05.2022, 08:12 Uhr

Sich in einem fremden Land zurechtfinden, sich um drei ältere Kinder und ein neugeborenes Baby kümmern und nebenbei eine neue Sprache lernen: Manche wären schon damit überfordert. Nicht Heba Shukair. In den fünf Jahren in Deutschland hat sie zusätzlich auch eine Ausbildung zur Pflegefachkraft gemacht - und jetzt als eine der Besten ihrer Klasse bestanden.