In Meppen musste die Feuerwehr wegen eines Fettbrandes ausrücken. Wie verhält man sich in solch einem Fall am besten? (Symbolbild) FOTO: Freiwillige Feuerwehr Wedel (Symbolbild) Tipps von der Feuerwehr Nach Feuer in Meppen: So verhält man sich richtig bei einem Fettbrand Von Dominik Bögel | 25.04.2022, 12:33 Uhr

Bei einem Fettbrand in Meppen sind zwei Menschen verletzt worden. Derartige Brände gelten als besonders gefährlich. Wir haben bei der Feuerwehr nachgefragt, was ein Fettbrand eigentlich ist und was man in so einem Fall tun soll.