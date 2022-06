Katrin Vennemann aus Wallenhorst bei Osnabrück war eine der ersten, die das Stadion betreten haben. Sie sicherte sich einen Platz ganz vorne vor der Bühne. FOTO: Daniel Gonzalez-Tepper Fantastischen Vier als Höhepunkt Nach drei Jahren Pause: Das Emsland Open Air in Meppen hat begonnen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 17.06.2022, 18:17 Uhr

Seit 17 Uhr am Freitag läuft in der Hänsch-Arena in Meppen das Emsland Open-Air. Statt „nur“ die Fantastischen Vier am Abend als Höhepunkt warten auf die gut 10.000 Besucher gleich vier musikalische Programmpunkte. Unter ihnen Gentleman.