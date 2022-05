Am Donnerstag kam es zu einem Brand auf dem Gelände der WTD nach einem Schießversuch. FOTO: Marco Schlösser So reagiert das Netz Nach Brand auf WTD91 in Meppen: Nachlöscharbeiten dauern an Von Harry de Winter | 13.05.2022, 08:11 Uhr

Am Donnerstagmittag kam es auf der WTD91 in Meppen nach einem Schießversuch zum Brand. Auch am Freitag wird noch gelöscht. So reagiert das Netz auf das Feuer.