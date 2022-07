Mit Freunden hatte der Angeklagte im Februar mehrere Stunden gefeiert und erheblich getrunken. Gegen Mitternacht fühlte er sich so fertig, dass er die Fete verließ und nach Hause ging. Dann setzte bei ihm die Erinnerung aus. Zu sich kam er erst, als er mit dem Auto in Höhe des Rastplatzes Heseper Moor die Leitplanke touchierte und es dann auf dem Parkplatz neben der Kapelle abstellte. Das fiel einer Polizeistreife auf, die auf dem Rastplatz Verkehrskontrollen durchführte. Als die Polizisten sich dem Fahrzeug näherten, sahen sie einen Mann am Steuer; vor der Fahrertür befand sich Erbrochenes. Nach Zögern gab der Mann zu, selbst gefahren zu sein. Er sei allein im Auto gewesen, zur Fahrt ab Rütenbrock könne er nichts sagen. Er wisse nur, dass er beabsichtigte, eine Schüttorfer Diskothek zu besuchen.

Die von der Polizei veranlasste Blutprobe ergab einen Alkoholwert von 1,58 Promille. Absolute Fahruntüchtigkeit war damit gegeben.

Die Jugendgerichtshilfe gab eine positive Prognose ab. Der Gärtner-Azubi habe nach dem Hauptschulabschluss ein Jahr das BGJ Bau besucht, jetzt stehe er kurz vor dem Abschluss seiner Lehre. Er sei bisher nie negativ aufgefallen, weder straf- noch verkehrsrechtlich. Er habe auch nichts mit Drogen zu tun. Er sei in einer intakten Familie aufgewachsen. Eine Geldbuße sei ausreichend, um die Trunkenheitsfahrt zu sanktionieren.

Der Staatsanwalt forderte eine Geldstrafe von 450 Euro und die Verlängerung des Führerscheinentzugs um weitere sechs Monate. Er sprach sich für Anwendung des Erwachsenenstrafrechts aus.

3000 Euro Schaden

Der Verteidiger bat um Milde. Das Geständnis des Angeklagten habe wesentlich zum schnellen Verfahrensablauf beigetragen, deshalb sollte Jugendstrafrecht Anwendung finden. Um eine Buße für sein Fehlverhalten komme der Angeklagte aber nicht herum, denn die Fahrt in dem Zustand sei fahrlässig und risikoreich gewesen. Zum Glück sei nur das Auto des Vaters zu Schaden gekommen, der auf 3000 Euro geschätzt werde.