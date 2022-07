Mit Freunden hatte der Angeklagte im Februar mehrere Stunden gefeiert und erheblich getrunken. Gegen Mitternacht fühlte er sich so fertig, dass er die Fete verließ und nach Hause ging. Dann setzte bei ihm die Erinnerung aus. Zu sich kam er erst, als er mit dem Auto in Höhe des Rastplatzes Heseper Moor die Leitplanke touchierte und es dann auf dem Parkplatz neben der Kapelle abstellte. Das fiel einer Polizeistreife auf, die auf dem Rastplatz Verkehrskontrollen durchführte. Die von der Polizei veranlasste Blutprobe ergab einen Alkoholwert von 1,58 Promille. Mehr dazu lesen Sie am Donnerstag in Ihrer Tageszeitung.