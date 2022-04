Zahlreiche Anrufe erreichten die Redaktion der Meppener Tagespost auch am Dienstag von Lesern, die sich Sorgen um den Ernährungs- und Gesundheitszustand der Tiere machen. Mehrere von ihnen versuchten, sich vor Ort ein Bild zu machen. An den zuletzt bekannten Stellen befänden sich die abgemagert wirkenden Pferde und die in einer Fangbox untergebrachten Galloways jedoch nicht mehr.