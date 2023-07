In der Meppener Innenstadt gibt es jetzt kostenloses WLAN. Symbolfoto: Oleksandrx Latkun/imago-images up-down up-down Im WLAN-Netz der Stadt Meppen: So surfen Sie kostenlos im WLAN-Netz in der Innenstadt Von Cara-Celine Kreth | 28.07.2023, 18:48 Uhr

Beim Bummel in der Stadt kann das mobile Datenvolumen schon mal knapp werden. Das Problem will die Stadt Meppen lösen. In der Innenstadt gibt es jetzt kostenloses WLAN.