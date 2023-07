(v. l.) Eva Weusthof, Citymanagerin und Nane Langius, Rad- und Fußverkehrsbeauftragte, präsentieren eine der vier neuen E-Bike Ladestationen. Foto: Stadt Meppen up-down up-down Strom für‘s Fahrrad Meppener Innenstadt erhält neue E-Bike Ladestationen Von Alicia Heskamp | 28.07.2023, 10:26 Uhr

Bei einer Radtour am Kanal einen Zwischenstopp in Meppens Innenstadt einlegen. Jetzt können nicht nur die Radfahrer neue Energie tanken, sondern auch ihre E-Bikes. Dafür sorgen die neuen Ladestationen in Meppens Innenstadt.