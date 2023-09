Allerdings sind die damals begonnenen Sondierungen durch ein Ingenieurbüro noch immer nicht abgeschlossen, so dass die Stadt Meppen in ihrer jüngsten Sitzung des Ausschusses für Klima- und Umweltschutz nur einen Zwischenstand mitteilen konnte.

Hintergrund aller Überlegungen zu den Meppener Hochwasserschutzanlagen (HWS) ist eine 2013 erfolgte Neufestsetzung der Überschwemmungsgebiete. Die wurden damals neu berechnet und ergaben somit möglicherweise Handlungsbedarf beim Bau von Deichen. Außerdem musste seitdem mit einem potenziell höher eintretenden Hochwasser, dem sogenannten HQ100 gerechnet werden. Ein HQ100 tritt rein statistisch gesehen alle 100 Jahre auf und fällt damit deutlich stärker beziehungsweise höher aus, als „normale“ Hochwasserereignisse.

Neuer Rahmenplan für Hochwasserschutz ist nötig

Auf Grundlage dieser Überlegungen wollte die Stadt Meppen bis Ende 2021 einen neuen Rahmenplan Hochwasserschutz erstellen lassen. Das ist wichtig, damit fortan nicht mehr in Bereichen gebaut wird, denen Überschwemmung droht. Außerdem dient ein solches Konzept als Grundlage für das Einwerben von Fördermitteln des Landes für Neubau und Sanierung von Deichen.

Ein erstes Lagebild hatte 2020 die Rücken und Partner Ingenieurgesellschaften aus Meppen sowie das Büro Hydrotec aus Essen erstellt und im Umweltausschuss vorgestellt. Tenor damals: Die Meppener Hochwasserschutzanlagen sind stellenweise sehr schmal und müssten breiter sein. Vor allem aber stehen auf vielen Kilometern Deich Bäume und Sträucher, die die Standfestigkeit der Deiche gefährden und eigentlich gefällt werden müssten.

Die Meppener Dämme sind sehr schmal. Foto: Hermann-Josef Mammes Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Stadtverwaltung hatte damals dann allerdings ein neues Gutachten in Auftrag gegeben. Denn zum Teil waren die vorhandenen Daten zu den Deichen lückenhaft und eine Beurteilung der Anlagen nicht möglich. Seitdem wird vermessen und der Boden untersucht.

Ein Zwischenergebnis hat nun Jürgen Becker, neuer Fachbereichsleiter Tiefbau, mitgeteilt. Demnach gibt es eine gute Nachricht: Alle acht Kilometer Deiche und Dämme im Stadtgebiet sind für ein HQ100-Ereignis prinzipiell hoch genug. Sie werden also nicht überspült.

Bäume können Standsicherheit gefährden

Ob sie allerdings auch halten, wenn tagelang hoher Wasserdruck von der Seite einwirkt, ist nicht in allen Fällen klar. Denn die Deiche sind zum Teil inhomogen aufgebaut, bestehen also aus unterschiedlichen Materialien. Zum Teil sind sie zudem schwer zugänglich. Vor allem aber müsse man stellenweise an den Baumbestand.

Das bestätigte auch Stadtbaurat Enno Westrup: „Wir werden versuchen, dort, wo es geht, mit Spundwänden oder ähnlichem größtmögliche Sicherheit zu erzielen. Aber an manchen Abschnitten wird es nicht ohne das Fällen von Bäumen gehen.“

Dabei habe man bereits eingeplant, dass künftig nicht mehr nur mit einem HQ100 zu rechnen sei, sondern mit deutlich stärkeren Hochwasserereignissen. Vor kurzem hatte der Landkreis Emsland vom Bau der neuen Rettungsleitstelle neben dem bisherigen Kreishaus abgesehen, weil ein sogenanntes HQextrem, also ein extremes Hochwasserereignis wie zum Beispiel im Ahrtal dazu führen würde, dass Kreishaus und neue Leitstelle unter Wasser stünden. „Zukünftig werden Zuschläge bei den Deichhöhen und –stärken einzurechnen sein“, sagte Westrup.

Ab 2025 soll in Meppen saniert werden

Wo genau was getan werden muss, um die Deiche zu sichern, wird nach Abschluss der Bestandserhebung Ende dieses Jahres erarbeitet. Auf dieser Grundlage will die Stadt Meppen 2024 ein Sanierungskonzept vergeben, das dann ab 2025 umgesetzt werden soll.

Jürgen Schwering (CDU) nahm in seiner Stellungnahme den Baumbestand ins Visier. Der Zustand an der Dalumer Straße (Kuhweide) sei sicher durchaus schwierig. Auch am Schullendamm stünden viele alte Bäume. „Können wir direkt in der Nähe Ersatzbäume pflanzen?“, fragte Schwering. Und wo könne man das Fällen vermeiden?

Dirk Keller (SPD) bedauerte, dass es wohl nicht komplett ohne das Fällen von Bäumen gehen werde und verwies auf ein Problem, das ebenfalls geprüft werden müsse, nämlich die sich häufenden Starkregenereignisse. „Hier müssen wir ebenfalls sehen, ob wir gut gerüstet sind.“