Im Missbrauchskomplex von Wermelskirchen ermittelt die Staatsanwaltschaft derzeit gegen 74 Verdächtige. FOTO: Rolf Vennenbernd Täter sitzt bereits in Haft Meppener war in Missbrauchskomplex von Wermelskirchen verstrickt Von Dominik Bögel | 02.06.2022, 14:37 Uhr

Ein Mann aus Meppen war anscheinend in den Missbrauchskomplex von Wermelskirchen in Nordrhein-Westfalen verwickelt. Da er jedoch bereits in der Vergangenheit verurteilt wurde, erwartet ihn nun kein neues Strafverfahren.