Zweistelliger Millionen-Betrag Investor aus Meppen kauft alte Hallen von Elektra Beckum in Nödike Von Hermann-Josef Mammes | 24.09.2023, 16:09 Uhr Zusätzlich zu den Hallen verfügt der Gebäudekomplex von Alfons Westermann auch über zahlreiche Büro- und Sozialräume. Foto: Hermann-Josef Mammes

Nach dem Großbrand der Firma Westermann Radialbesen in Meppen lag die Zukunft der Firma in Trümmern. Das Unternehmen wagt einen Neuanfang und hat hierfür die ehemaligen Hallen der Firma Elektra Beckum in Meppen-Nödike gekauft.