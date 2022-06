Der Rapper Pappa Bear landete in den 1990er Jahren mehrere Hits. FOTO: Stadt Meppen 1990er-Stars auf dem Markt Meppener Sommergarten mit Mola Adebisi und Pappa Bear Von Daniel Gonzalez-Tepper | 15.06.2022, 13:45 Uhr

„Zurück in die 1990er“ lautet das Motto des „Meppener Sommergartens“ am Samstag, 18. Juni auf dem Marktplatz. Zu Gast sind „Musikfernsehen-Legende“ Mola Adebisi und Sänger Pappa Bear („When the Rain Begins to Fall“).