Wie eine kleine Kirche oder Kapelle wirkt das „Weihnachtshaus“ an der Hünteler Straße in Meppen-Hüntel. Foto: Torsten Albrecht / NWM-TV up-down up-down 8000 Lämpchen Meppener lässt sein Haus weihnachtlich leuchten Von Daniel Gonzalez-Tepper und Torsten Albrecht | 16.12.2022, 15:36 Uhr

Etwa 8000 Lämpchen leuchten am Haus von Hermann Schnieders in Meppen-Hüntel. Er erzählt, warum er so verliebt in Weihnachtsbeleuchtung ist und wieso ihm die hohen Stromkosten egal sind.