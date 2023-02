Rekorderlös beim Neujahrskuchen backen für Krebspatienten Foto: Matthias Engelken up-down up-down Rekord bei Neujahrskuchen Meppener Krebsfonds: Krebspatienten schämen sich, Geld anzunehmen Von Matthias Engelken | 13.02.2023, 12:06 Uhr

Leicht können Krebspatienten in finanzielle Not geraten. Doch viele Emsländer scheuen sich, über Geld zu sprechen oder gar um Hilfe zu bitten. Dabei bieten Vereine wie der Krebsfonds Ludmillenstift in Meppen unbürokratische Hilfen an. Die Scham danach zu fragen, bleibt aber weiter groß. Zu Unrecht.