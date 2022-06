Dr. Hermann Clemens Altmeppen - der Name ist bei ihm fast Programm. Der Humanbiologe stammt aus Meppen, forscht aber in Hamburg zu Demenzerkrankungen. FOTO: Matthias Fischer Interview Meppener Forscher: Für Alzheimer und Parkinson gibt es selten nur eine Ursache Von Tobias Böckermann | 20.06.2022, 17:23 Uhr

Der gebürtige Meppener Hermann Clemens Altmeppen erforscht Demenz-Erkrankungen wie Alzheimer oder Creutzfeldt-Jakob. Am 24. Juni 2022 wird er in der Kreisstadt über Hintergründe und neueste Erkenntnisse berichten. Entspannt und verständlich für Laien, in der neuen Reihe „Meppen will(s) wissen“.