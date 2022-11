Der erste Bauabschnitt der neuen Lübecker Bahnhofsbrücke wurde feierlich eingeweiht. Foto: Christian Wese up-down up-down 36,4 Millionen Euro Investiton Meppener Firma Becker baut neue zentrale Bahnhofsbrücke in Lübeck Von Hermann-Josef Mammes | 10.11.2022, 10:45 Uhr

Das zweitgrößte Bauvorhaben in der Geschichte des Bauunternehmens Becker GmbH & Co. KG aus Meppen liegt voll im Zeitplan. Der östliche Teil der neuen Eisenbahnbrücke in Lübeck konnte nach eineinhalb Jahren Bauzeit jetzt termingerecht eröffnet werden.