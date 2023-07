Die Filiale des Optikers Fielmann zieht in den kommenden Wochen um. Die Bauarbeiten laufen. Foto: Tobias Böckermann up-down up-down Gebäude wird saniert Fielmann-Filiale in Meppen zieht bald um Von Tobias Böckermann | 13.07.2023, 06:45 Uhr

In der Meppener Innenstadt tut sich was: Die Filiale des Optikers Fielmann zieht in den kommenden Wochen um.