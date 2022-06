Seit Beginn der kalten Jahreszeit sind die emsländischen Feuerwehren noch häufiger als in vergangenen Heizperioden mit dieser Art von Schadensfeuern befasst, weiß Haselünnes Feuerwehrchef Rolf Thelen. Als Bezirksschornsteinfegermeister kennt er auch die Ursachen für diese Häufung: Kamine und Holzbrandöfen, die nicht sachkundig installiert und betrieben werden. So entdeckten Feuerwehrkollegen kürzlich als Brandursache in einem Wohngebäude einen neuen Ofen, der an einen alten Kamin angeschlossen war. Bei einer früheren Gebäuderenovierung hatte man einen Tragebalken durch den Kamin hindurch verlegt, der schließlich Feuer fing. Häufiger als Baumängel seien allerdings Brände von Glanzruß, durch die Temperaturen wie in einem Hochofen entstehen und die den Kamin zerstören können. Dies sei durch regelmäßige Reinigung, die Verwendung von mindestens zwei Jahre abgelagertem Holz als Brennstoff und fachgerechten Bau der Feuerungsanlage zu vermeiden.