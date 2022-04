Ab und zu näselt der schneeweiße Vogel an diesem kalten Februartag ein leises, blechernes „ang ang“ in die Luft. Seine Partnerin und die Jungtiere aus dem Vorjahressommer antworten abwechselnd, immer eine Tonlage tiefer oder höher. Die Tiere halten Kontakt, majestätisch, souverän.

Für den Osnabrücker Diplom-Biologen Axel Degen ist „Helsinki EJ0782“ ein Glücksfall: Vor 13 Jahren war der Singschwan aus dem Ei geschlüpft – in der Provinz Häme, 1350 Kilometer entfernt von Meppen im Süden Finnlands. Weil andere Biologen ihn dort beringt haben und „Helsinki“ immer mal wieder beobachtet wurde, lässt sich sein Lebensweg über die Jahre verfolgen. Der Schwan ist regelmäßiger Wintergast im Emsland, das für ihn und viele nahe verwandte Zwergschwäne zu einem der wichtigsten europäischen Rückzugsgebiete in der kalten Jahreszeit geworden ist. In diesem Jahr führen er und seine Partnerin neun grau gefärbte Jungschwäne – mehr Nachwuchs geht nicht. Wenn Singschwäne im späten Frühling mit der Brut beginnen, lieben sie die Einsamkeit der nordischen Taiga und trotzen dem rauen Wind. Fliegen sie aber mit dem ersten Frost in den „warmen“ Süden, pflegen sie die Geselligkeit. Meistens finden sich dann 50 bis 100 Sing- oder Zwergschwäne zusammen und verbringen den Winter in Westeuropa. Den morgendlichen Flug zum Futterplatz intonieren sie intensiv -manch ein Zuhörer fühlt sich an entferntes Glockengeläut erinnert.

Bis zu 500 Schwäne zusammen

Manchmal, selten nur, versammeln sich auch 500 Schwäne auf einen Schlag. Immer gilt: Die Familie ist die größte Einheit – nur sie bleibt bis zum Rückflug in den hohen Norden zusammen. Wenn viele Schwäne auf einem Acker sitzen, besteht die Gruppe deshalb stets aus Familien, Paaren und unverpaarten Tieren. Die Familie von „Helsinki EJ0782“ beobachtet Axel Degen also gerade auf dem Maisacker an der Süd-Nord-Straße in Meppen-Versen. Früh am Morgen war er in Osnabrück in seinen schwarzen VW Touran gestiegen und hatte eine Art „Tour de Schwan“ gestartet. Der Biologe will wissen, wie viele Schwäne an diesem Tag gleichzeitig im Emsland Rast machen, und jagt den stolzen Nordvögeln deshalb hinterher, von Süd nach Nord.

Wenn Axel Degen Schwäne zählt, muss es schnell gehen. Seit 1995 beobachtet er im Wechsel mit seinen Kollegen Norbert Fehrmann aus Niederlangen im Emsland und Werner Schott aus Belm bei Osnabrück die weit gereisten Gäste – und zwar ehrenamtlich und im Winter einmal pro Woche. Ihre Daten stellen die drei den Naturschutzbehörden oder für Forschungsprojekte zur Verfügung.

An diesem Tag hatte Degen seine Inspektionstour im Lohner Bruch begonnen und ganze fünf Singschwäne gezählt. Jetzt, um 11 Uhr vormittags, hat er bekannte Rastplätze in Dalum, Hesepe und Rühle abgefahren und ist über die Süd-Nord-Straße in Neuversen angekommen. An jeder Station montiert er sein Spektiv auf der halb heruntergefahrenen Seitenscheibe seines Autos. „Für die Schwäne sind die Futterreste auf den Mais- und Kartoffeläckern ein Festmahl“, sagt Degen, während er „Helsinki EJ0782“ und seine Schar im Blick behält.