Die Panzerhaubitze 2000 soll in die Ukraine geliefert werden. Das Foto zeigt sie beim Tag der Bundeswehr 2018 auf der WTD 91 in Meppen. FOTO: Tobias Böckermann Nach dem Heidebrand Meppen: Testet die WTD 91 Waffen für Einsatz in der Ukraine? Von Tobias Böckermann | 13.05.2022, 15:26 Uhr

Der Heidebrand auf dem Gelände der WTD 91 im Emsland rückt auch die Rolle der Erprobungsstelle in der Weltpolitik in den Blickpunkt. Hatte der Munitionsversuch mit dem Krieg in der Ukraine zu tun?