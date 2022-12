Zwei Personen sind nach einem schweren Verkehrsunfall auf der B70 bei Meppen ins Krankenhaus gebracht worden. Symbolfoto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa up-down up-down Auto kollidiert mit Lkw Taxifahrer und Fahrgast nach Unfall auf der B70 bei Meppen-Nödike schwer verletzt Von Caroline Theiling und Anna Niere | 15.12.2022, 16:42 Uhr | Update vor 1 Std.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag auf der B70 in Meppen gekommen. Ein Taxi ist von der Straße abgekommen und mit einem Lkw zusammengeprallt. Die B70 war bis bis in die Abendstunden gesperrt.