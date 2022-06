„Das war Not gegen Elend“, fasste Schwefingens Trainer Bernd Keiser das Spiel in Worte. Viele Fehlpässe und kaum gelungene Angriffe prägten vor allem die erste Halbzeit. „Das war Fußball zum Abgewöhnen“, sagte Keiser. Gleich zu Beginn hatten die Gäste durch Bastian Schrigten eine gute Torchance. Die Platzherren kamen das erste Mal in der 23. Minute vor das Darmer Tor. Mislim Mazen scheiterte allerdings.

In Durchgang zwei wurde Darme etwas besser, wenngleich Torchancen Mangelware blieben. Pech hatte Schwefingen, als ein Heber von Patrick Brand auf der Torlinie geklärt wurde (58.). Der entscheidende Treffer fiel vier Minuten vor Schluss. Die Darmer schlugen Kapital aus einem katastrophalen Fehlpass und erzielten durch Bastian Schrigten die Führung. „Das ist unser absoluter Tiefpunkt“, sagte Keiser, dessen Team auf einem Abstiegsplatz rangiert. „Wir stehen mit den gezeigten Leistungen zu Recht da unten“, bekannte der Schwefinger Coach, dem mit Jan-Peter Brüwer ein ganz wichtiger Spieler fehlt: „Er ist der Kopf der Mannschaft, den können wir nicht ersetzen.“

Für Darme war es ein immens wichtiger Erfolg, stand der SuS vor der Partie doch noch ohne Punkt da. „Das war ein Überlebenszeichen“, sagte der Darmer Fußballobmann Martin Schnelle, der mit der Leistung seiner Schützlinge zufrieden war. „Darauf können wir aufbauen“, betonte Schnelle. Trotz des Sieges bleiben die Darmer das Kreisliga-Schlusslicht.

SF Schwefingen: Kramer, Wilken, Bartling, Rademacher, Vehring, Hübner (46. Heckmann), P. Rüther, Möhlmann (74. Wisniewski), P. Brand, Schulte, Mazen (82. Altmeppen).

SuS Darme: Jansen, A. Striet, Hartke, Frick, Mielke, H. Striet, Ritter (66. Schüring), Freund (55. Ester), Ester, Schrigten, Hilbers (90. Borgel).