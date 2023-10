Die Sozialdemokraten hatten vor gut eineinhalb Jahren beantragt, an allen stark frequentierten Bushaltestellen im Stadtgebiet und in den Ortsteilen Abstellplätze für Fahrräder zu schaffen. An den Bügeln können die teils sehr teuren Räder sicher angeschlossen werden. Begründung: Das Angebot mache die Nutzung der Buslinien einfacher und damit auch den Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel. Die Überdachung der Parkplätze sowie die Schaffung von Ladestationen für E-Bikes solle ebenfalls geprüft werden.

Aus Platzgründen nicht überall möglich

Damals hatte Wilhelm Berling vom Ordnungsamt der Stadt darauf verwiesen, dass es aus Platzgründen nicht überall möglich sein werde, Fahrradbügel aufzustellen. Werde eine Bushaltestelle barrierefrei umgebaut – was seit Jahren im Rahmen eines Programms immer wieder geschieht – würden, wo möglich, ohnehin Abstellmöglichkeiten geschaffen. Berling schlug damals vor, den konkreten Bedarf an zusätzlichen Parkmöglichkeiten zu ermitteln.

Das ist nun geschehen. Nach Berlings Angaben in einer Sitzung des Verkehrsausschusses machen Überdachung und Ladestationen wenig Sinn. Sie seien teuer, das Abstellen ohne Dach zudem zumutbar, wenn man vorher mit dem Rad durch den Regen zur Haltestelle gefahren sei. Und wer mit dem E-Bike zu einer Bushaltestelle fahren könne, der fahre in der Regel doch gleich mit dem Rad weiter zum Ziel in der Stadt.

Bedarf intensiv geprüft

Den Bedarf an Abstellmöglichkeiten hat die Verwaltung im Rahmen einer befristeten Projektarbeit prüfen lassen. Dabei wurden alle Haltestellen über einen festgelegten Zeitraum in der Schulzeit abgefahren und jeweils dokumentiert, wie viele Räder dort geparkt wurden und wo es noch Bedarf und Erweiterungsmöglichkeiten gebe.

Ergebnis: In einem ersten Schritt sollen zehn der rund 160 Haltestellen mit einem bis fünf Fahrradbügeln ausgestattet werden (zwei Mal Pappelallee Versen, Teglingen Kirche, Hemsen In den Vogesen, Helte Mühlenmoor, Meppen Nagelshof 2, Feldkamp, Otto-Hahn-Straße und zwei Mal Bramharer Weg). Kostenpunkt: Etwa 13.000 Euro, die aus ÖPNV-Mitteln getragen werden können.

Politik sieht „nur einen Anfang“

Tobias Munsch (SPD) war froh, „dass was passiert. Aber wir würden gerne auch weiterhin beobachten, ob bei einem neuen Angebot auch die Nachfrage noch einmal steigt.“ Ähnlich argumentierten Jürgen Schwering (CDU) und Richard Dickmann (UWG/FDP): „Wir fangen damit an und schauen, wie das angenommen wird.“ Für Hermann Sievers (Grüne) „kann das nur ein Anfang sein.“

Vor einigen Wochen waren in Meppen zudem die Arbeiten für ein Fahrradparkhaus begonnen worden. Es soll in der Kuhstraße Platz für 70 Räder bieten.