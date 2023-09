14-Jährige leidet unter Leukämie Jette aus Meppen braucht eine Stammzellspende: Dann kann man sich registrieren Von Jana Probst | 14.09.2023, 13:52 Uhr In den kommenden Wochen gibt es zwei Aktionen in Meppen, bei denen sich Freiwillige bei der DKMS registrieren lassen können - damit hoffentlich ein passender Stammzellspender für Jette gefunden wird. Symbolfoto: Imago images/Future Image up-down up-down

In den kommenden Wochen gibt es in Meppen zwei Registrierungsaktionen, bei denen sich Freiwillige als mögliche Stammzellenspender für die 14-Jährige Jette aus Meppen melden können. Anna Fennen vom Verein Leukin erklärt, was man dafür wissen muss.