Semiha Zubaroglu aus Meppen hat einen Weg gefunden, Spenden zu sammeln, mit denen den Menschen in der Türkei geholfen werden kann. Auch ihre Angehörigen sind dort betroffen - auch das Haus ihrer Tante wurde stark beschädigt. Foto: Jana Probst/Semiha Zubaroglu up-down up-down Verwandte im Erdbebengebiet Mit Kuchen hilft Semiha aus Meppen ihren Angehörigen in der Türkei Von Jana Probst | 23.02.2023, 12:06 Uhr

Semiha Zubaroglus Familie hat nach dem Erdbeben in der Türkei viele Opfer zu beklagen, etliche Verwandte sind nun obdachlos. Die 17-Jährige aus Meppen wollte nicht tatenlos zusehen - und hat in wenigen Tagen eine Spendenaktion in den BBS Meppen auf die Beine gestellt.