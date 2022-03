Die Schüler des Marianum und des Windthorst-Gymnasiums haben gemeinsam ein Peace-Symbol gebildet, um ein Zeichen gegen Ausgrenzung und für Solidarität zu setzen. Denn auch an Schulen in Meppen zieht der Ukraine-Krieg seine Kreise. FOTO: Jakob Löning Vor allem für Jüngere belastend Meppen: Russischstämmige Schüler wegen Ukraine-Krieg diskriminiert Von Dominik Bögel | 16.03.2022, 13:25 Uhr

Auch an Schulen in Meppen sehen sich russischstämmige Schüler seit Beginn des Ukraine-Kriegs Mobbing und Diskriminierung ausgesetzt. Am Windthorst-Gymnasium treten Lehrer und Schülervertretung dem mit Aufklärung und Gesprächen entgegen.