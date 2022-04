Eine Reform der Pflegeversicherung sei dringend erforderlich, so Groth: „Das Pflegerisiko darf kein individuelles Risiko sein, sondern muss solidarisch abgesichert werden.“

So seien eine Dynamisierung der Pauschalen und eine individuelle Festlegung der Pflegebedürftigkeit als verbindliche Grundlage der Kostenerstattung erforderlich. Aus der Pflegekasse dürfe nicht länger die Krankenpflege im stationären Bereich finanziert werden. 35 bis 50 Prozent des Arbeitsumfanges in Altenheimen seien Krankenpflegeleistungen, die aber nicht von der Krankenkasse, sondern von der Pflegekasse mit den Kosten für die Heimunterbringung bezahlt würden. Die Krankenpflege in Heimen ist nach den Worten von Groth „staatlich verordnete Schwarzarbeit“.

Er fordert eine Abkoppelung der Pflege von den Marktgesetzen. Bei den Pflegesatzverhandlungen dürften nicht die Regeln der betrieblichen Produktion angewandt werden. Außerdem sei es nicht weiter hinnehmbar, dass das Personal für die Pflege immer geringer entlohnt werde und es zu einer Abkoppelung von Tarifverträgen komme.

Groth sprach sich für ein stärkeres Steuerungsrecht der Kommunen aus, damit nicht wieder die Kommunen immer stärker mit der Sozialhilfe zur Kasse gebeten würden, die Restkosten der Heimunterbringung zu finanzieren. Dieses Steurungsrecht wurde ihnen durch die Rechtssprechung genommen. Durch die Niederlassungsfreiheit des Kaptitals bei der Errichtung von Pflegeeinrichtungen haben die Kommunen keine Möglichkeiten, die Kosten von Zuwanderungen aus anderen Kreisen und Städten und damit den Anstieg der ergänzenden Sozialhilfe zusteuern. Sie müssten auf der anderen Seite die Investitionskosten, die in den stationären Pflegekosten enthalten sind, mitfinanzieren.

Karin Stief-Kreihe forderte für die anstehende Pflegereform Solidarität und gesellschaftlichen Konsens über Parteien und Interessen hinweg ein, der von einem ganzheitlichen Pflegebegriff ausgehe und die Pflegevermeidung in den Vordergrund stelle. Es müssten stärker die Prinzipien „Ambulant vor stationär“ und „Reha vor Pflege“ gesichert werden.