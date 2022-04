Es ist vorgesehen, ab Frühjahr 2009 die zuvor in Polen gefertigten Einzelsegmente der Brücke auf dem Montageplatz an der westlichen Kanalseite zusammenzuschweißen. Der Einschub der etwa 300 Tonnen schweren und fast 75 Meter langen Stahlkonstruktion über dem Dortmund-Ems-Kanal wird voraussichtlich im Juli 2009 stattfinden. Die beiden Stabbögen haben eine Höhe von über elf Metern. Nach Fertigstellung der Straßenbauarbeiten einschließlich Neubaus eines Kreisverkehrsplatzes im Kreuzungsbereich Hasebrinkstraße/Kanalstraße ist ab November 2009 der Abbruch der vorhandenen Brücke geplant.

Die östliche mit Sandsteinen verkleidete Uferspundwand wird verlängert und ebenfalls mit Sandsteinen verblendet. Es handelt sich um die verbliebene Kammerwand der früheren Schleuse. Die beiden neuen Brückenwiderlager werden jeweils auf elf Ortbeton-Großbohrpfählen mit einem Durchmesser von 1,20 m und Längen bis 14 m gegründet. Die Stahlbeton-Widerlager erhalten in Anpassung an den regionalen Baustil ein rotes Verblendmauerwerk.

Nach Angaben des Wasser- und Schifffahrtsamtes Meppen sind in dieser Woche die vorbereitenden Arbeiten zur Suche nach Kampfmitteln abgeschlossen worden, die eine Kampfmittelräumfirma in der kommenden Woche durchführt. Projektleiter Dipl.-Ing. Hermann-Josef Schütte vom WSA Meppen erklärte, es werden Bohrungen für Messwertaufnahmen zur Suche nach Bombenblindgängern niedergebracht. Im Januar 1944 war die damalige Schleuse Meppen Ziel eines Luftangriffs.

Nach öffentlicher Ausschreibung ist der Auftrag für die Anhebung der Haarbrücke über dem Dortmund-Ems-Kanal an die Firma Hofschröer aus Lingen erteilt worden. Die Bauarbeiten haben in dieser Woche begonnen und sollen Ende Juni 2009 abgeschlossen sein. Vom 1. Oktober bis zum Ende der Baumaßnahmen bleibt der Haarbrücker Weg im Kanalbereich voll gesperrt, ebenso der westliche Leinpfad (B-70-Seite). Eine Querung der Baustelle ist dort nicht möglich. Der östliche Leinpfad (Radwanderroute) wird mit einer provisorischen Wegeführung um die Baustelle geleitet. Der Schiffsverkehr werde zeitweilig in geringem Umfang beeinträchtigt. Nach Angaben von Schütte ist auch hier das Wasser- und Schifffahrtsamt Meppen Träger des Bauvorhabens. Die Gesamtkosten in Höhe von circa einer Million Euro trägt die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes.

Die derzeitige Durchfahrtshöhe für die Schifffahrt beträgt lediglich 4,20 Meter. Die Kanalhaltung zwischen den Schleusen Meppen und Varloh ist wegen der geringen Streckenlänge durch wechselnde Wasserstände infolge des Entleerens der Schleuse Varloh und des Befüllens der Schleuse Meppen gekennzeichnet. Mit der Hebung der Brücke um 1,08 m wird die Sicherheit für die Schifffahrt erhöht und gleichzeitig schon jetzt eine lichte Durchfahrtshöhe von 5,25 m für das Großmotorgüterschiff (GMS) realisiert.