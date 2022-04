Ein Kavaliersdelikt ist das für die Polizei keineswegs. „Diebstahl bleibt Diebstahl“, sagt Polizeihauptkommissar Jürgen Thiemontz. Er leitet die Arbeitsgruppe „Fahrrad“ im Polizeikommissariat Meppen. Sie ist verstärkt Fahrraddieben auf der Spur. Jährlich kommt es im Bereich des Zuständigkeitsbereiches des Meppener Polizeikommissariats zu annähernd 1000 und in der Kreisstadt etwa 500 Fahrraddiebstählen, im letzten Jahr zu genau 456 Fällen. Das ist dem Polizeihauptkommissar eindeutig zu viel. Die Aufklärungsquote der Fälle liegt bei etwa acht Prozent, bundesweit bei 10,5 Prozent.

Im Zuge verstärkter Streifendienstkontrollen konnte die Zahl der Aufgriffe im laufenden Jahr gesteigert werden. „Unsere Trefferquote ist mittlerweile im zweistelligen Bereich“, so Thiemontz.

Wer beim Diebstahl erwischt wird, muss mit erheblichen Geldstrafen rechnen. So wurde ein Heranwachsender vom Amtsgericht Meppen zu einer empfindlichen Geldstrafe verurteilt. Er hatte im vergangenen September in der Nähe seiner Wohnung ein mit einem Zylinderschloss gesichertes wertvolles Fahrrad gestohlen. Seine Beute hatte er mit in seine Wohnung genommen. Pech allerdings war, dass die Polizei wenige Tage nach der Tat sein Zuhause wegen eines anderen Anlasses inspizierte und dabei auf das geklaute Fahrrad stieß.

Typisch ist dieser Fall von Zweiraddiebstahl nicht unbedingt. „Oft ziehen sich die jungen Leute am Samstagabend irgendwo ein fremdes Rad, fahren heim und entsorgen es dort in der Nähe in einem Graben oder schmeißen es einfach weg“, berichtet Thiemontz.

Diesen Dieben könne man durch diverse Maßnahmen das Leben schwer machen. Der Polizeihauptkommissar empfiehlt, das Fahrrad an einen festen Gegenstand anzuschließen. Besteht nicht die Möglichkeit dazu, sollten mehrere Räder zusammengeschlossen werden. Dafür sollten nur geeignete Schlösser verwendet werden.

Es empfiehlt sich, alle wichtigen Angaben zum Fahrrad zu notieren. Dazu gehört vor allem die Rahmennummer, die man entweder am Lenkerkopf, Rahmensitzrohr, auf der Unterseite des Tretlagers oder auf der Gepäckträgerplatte findet.