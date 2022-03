Auch für die kleinen Kirmesbesucher gibt es Fahrgeschäfte. FOTO: Stadt Meppen Termin im März Meppen: Programm für Frühjahrskirmes steht fest Von Johanna Dust | 01.03.2022, 14:12 Uhr

Auf dem Gelände am Nagelshof in Meppen sollen sich in diesem Jahr wieder die Karussells drehen: Die Stadt geht davon aus, dass die Frühjahrskirmes im März stattfinden kann.