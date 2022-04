Default Bild FOTO: Archiv Meppen Preise für Wasser bleiben stabil Von PM. | 20.12.2011, 12:41 Uhr

Die Trinkwassergebühren und Abwasserentgelte des Trink- und Abwasserverbands (TAV) „Bourtanger Moor“ bleiben im nächsten Jahr stabil. Das hat der TAV in seiner Ausschusssitzung verkündet, in der auch die Nachträge zu den Wirtschaftsplänen 2011 sowie die Wirtschaftspläne 2012 für die Bereiche Trinkwasser und Abwasser beschlossen wurden. Der stellvertretende Verbandsvorsteher Markus Honnigfort stellte das Ergebnis der Prüfung des Wirtschaftsjahres 2010 durch die Prüfstelle für Wasser- und Bodenverbände beim Wasserverbandstag in Hannover vor. Demnach wurde in beiden Bereichen wirtschaftlich gearbeitet, und die Erfolgspläne konnten eingehalten werden.