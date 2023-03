Jan-Hendrik Determann auf der Baustelle der Physiopraxis in Meppen. Foto: Hermann-Josef Mammes up-down up-down Räume der Apotheke übernommen Physiopraxis Determann in Meppen verdoppelt die Kapazitäten Von Hermann-Josef Mammes | 17.03.2023, 08:19 Uhr

Die Physiotherapie Determann an der Kleiststraße 1 in Meppen ist vielen Patienten seit 1986 ein Begriff. Jetzt will das Familienunternehmen groß investieren und die räumlichen Kapazitäten in Meppen mehr als verdoppeln.