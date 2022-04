Default Bild FOTO: Archiv Meppen Neuseeland zieht Meppener an 12.04.2007, 22:00 Uhr

Arbeit in Übersee wird für immer mehr Deutsche, die eine solide Ausbildung vorweisen können, zu einer beruflichen Alternative. So traf eine 29-köpfige Reisegruppe aus dem Emsland in Neuseeland den ehemaligen Meppener Stephan Dürr. Der 44-Jährige hat Deutschland im Juli vergangenen Jahres verlassen und ist seitdem in der neuseeländischen Großstadt Auckland tätig.