Eine Berufseinstiegsschule (BES) ist insbesondere für Schüler mit erhöhtem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf geeignet, heißt es auf der Seite des Bildungsportals Niedersachsen. Die Schüler erhalten gezielte Orientierungshilfen, die ihnen den Einstieg in das Berufsleben erleichtern sollen.

Die BES teilt sich in zwei Klassen auf, die jeweils ein Schuljahr dauern. Während die Klasse 1 Vollzeit an der Schule stattfindet, kann die Klasse 2 auch in Teilzeit besucht werden, sodass die Schüler an einigen Tagen in der Woche einen Betrieb besuchen. Das ausbildungsnahe Konzept soll die Schüler auf eine anschließende Berufsausbildung vorbereiten.

Die neue BES „Sprache und Integration“ ist speziell für Schüler mit Migrationshintergrund und Sprachförderbedarf. Ziel ist ebenfalls die Qualifikation zur Aufnahme einer Berufsausbildung. Darüber hinaus sollen zusätzlich die Deutschkenntnisse erweitert werden. Der Unterricht vermittelt Einblicke in den beruflichen Alltag zur Förderung der Ausbildungsreife.