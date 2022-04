Default Bild FOTO: Archiv Meppen Meppen: Zehn Hektar zusätzliche Gewerbeflächen im Raum Nödike 05.02.2002, 23:00 Uhr

Die Stadt Meppen hat in den vergangenen zehn Jahren etwa 150 Hektar Gewerbeflächen geschaffen, davon 70 in Nödike, 40 in Hüntel und 35 im Euro-Industriepark an der Autobahn. Weitere annähernd 80 Hektar können Ansiedelungswilligen in nächster Zeit allein in Nödike, in Versen sowie im Bereich Haarbrücke angeboten werden.