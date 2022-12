Die Firma Sonae Arauco produziert Holzwerkstoffe in Meppen-Bokeloh. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Rußrückstände in der Gerätehalle Maschine in Meppener Holzfabrik Sonae Arauco fängt Feuer Von Anna Niere | 14.12.2022, 12:48 Uhr

In der Holzfabrik von Sonae Arauco im Bokeloher Feld in Meppen stand am Mittwochmittag eine Maschine in Brand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.