Bewährung „mit Bauchschmerzen" Meppen: Mann wegen obszönem Foto bei Whatsapp verurteilt Von Gerd Mecklenborg | 23.11.2022, 12:16 Uhr

Wegen beleidigenden Zusendens von pornografischem Material an seine ehemalige Lebensgefährtin ist ein 30-jähriger Mann, der in Meppen geboren wurde, jetzt aber in Saterland lebt, vom Strafrichter des Meppener Amtsgerichts zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden.